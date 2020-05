México registra 2 mil 507 muertes y más de 6 mil contagios por Covid-19

México registra 2 mil 507 muertes.-El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, Indicó que a nivel internacional van 3 millones 517 mil 345 casos positivos.

Señaló que en México van 26 mil 025 casos acumulados, 16 mil 099 sospechosos y 6 mil 708 casos positivos en los últimos días.

Alomía indicó que se han registrado 2 mil 507 muertes por coronavirus donde se destaca principalmente la Ciudad de México, la cual por cada 100 mil habitantes hay una tasa de incidencia de 5.24.

Señaló que la Ciudad de México se encuentra el punto más alto de contagios, así como de defunciones, seguido de Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Baja California.

Refirió que aún existen 224 muertes que hay en el país los cuales tendrán que analizarse y otras se encuentran en análisis, las cuales se han agravado durante las pasadas 8 semanas, teniendo un gran repunte sobre el día 26 de abril, que se han dado principalmente en Ciudad de México, Baja California, Estados de México, Tabasco y Veracruz.

Indicó que en el país, de 14 mil 088 camas disponibles, 6 mil 463 se encuentran ocupadas por pacientes los cuales necesitan de respiradores o su estado de salud es de gravedad.

El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud indicó que se registraron mil 120 nuevos casos, lo que se generó un incremento de 4.5 por ciento de acuerdo con la cifra pasada.

Cabe indicar que por la mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell señaló que México logró aplanar la curva de contagios.

Afirmó que la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, junto con las medidas de Sana Distancia, ayudaron a “aplacar” las transmisiones del virus.

Indicó que no quiere decir que la curva ya esté plana y no hay epidemia en México, sino que el número de casos confirmados es menor al que se tenía estimado si no se aplicaban medidas de contingencia.

