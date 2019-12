México pide diálogo directo a Bolivia por tensión diplomática

México cierra bien el 2019, no habrá sorpresas en lo económico, así lo indica AMLO en rueda de prensa.

“Con muy buenos resultados”, enfatizó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Es una inflación controlada, acompañada de no aumentos, no aumentarán impuestos, no aumentarán las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, al inicio de año”.

Enfatizó el mandatario federal, que era una costumbre iniciar el año con aumentos, la cuesta de enero y en ocasiones, gasolinazos.

“Una buena noticia, todo esto se ha logrado por la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, no se ha gastado más de lo que ingresa a la hacienda pública”.

Reiteró que gracias a la austeridad en su gobierno, se obtiene otra buena noticia, no se ha incrementado la deuda pública del país.

“Estamos por terminar y estamos un poquito debajo de lo que era la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, es decir, cero aumento”.

“Para que estemos tranquilos en fin de año y disfrutemos los días que vamos a tener de descanso y de convivencia con la familia, no van a ver sorpresas desagradables para el año próximo en lo económico”.

López Obrador aseveró que lo importante tiene que ver con los bolsillos de los mexicanos, “con la bolsa del mercado, con lo que puede llegar a la mesa”.

Desde Palacio Nacional en su acostumbrada rueda de prensa “la mañanera”, acompañado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presumió dichos resultados en este último trimestre del año.

