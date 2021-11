La mañana de este lunes, en la conferencia de prensa mañanera desde Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se prevé el cierre de actividades en México ante la nueva variante de covid-19, ómicron.

AMLO señaló que el miércoles, durante su Tercer Informe de Gobierno, se informará si se espera una aplicación de dosis de la vacuna anticovid como refuerzo.

“Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas“, dijo el ejecutivo federal.

Añadió que hay mucha información en los medios; sin embargo, no hay que asustarse, pues hay incertidumbre e información no confirmada.

“No hay todavía información sólida sobre si esta variante es más peligrosa que las otras, no existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica”, mencionó.

El presidente dijo que no hay certidumbre respecto a si esta variante va a llegar a todos los países, pero sobre todo, respecto al grado de peligro que representa, contagios y fallecimientos.

López Obrador recalcó que lo mejor para prevenirse del contagio es vacunarse.

“Tampoco hay información de que las vacunas no son efectivas para enfrentar esta variante. No se puede decir ‘Las vacunas no sirven’, al contrario, lo que está comprobado es que lo mejor es la vacuna, para prevenir. Por eso debemos de seguir vacunando a los que se han quedado rezagados. Todos tenemos que vacunarnos y ya empezamos a vacunar a los jóvenes”, aseveró.

El mandatario aseguró que México está preparado para todo, incluyendo el posible cierre de la frontera.

“Nosotros estamos preparados para todo; estamos atentos, cuidando a la población, porque ese es nuestro trabajo, cuidar a los mexicanos”, finalizó.

