México no ha recibido restricciones de EU ante coronavirus, esto ante el anuncio del gobierno de Estados Unidos por el posible cierre de la frontera.

El Presidente Donald Trump, indicó, “también estamos pensando en la frontera sur, sí, estamos pensando en la frontera sur”.

Los estadounidenses han emitido una alerta de viaje a sus ciudadanos, con la recomendación de no visitar los países de China e Italia, por los altos niveles de casos del Covid-19.

Y en respuesta el gobierno de México, mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores, informa que “no ha recibido planteamiento oficial alguno”.

Ate posibles restricciones de entrada de ciudadanos mexicanos al territorio de la Unión Americana.

“Ambos gobiernos han mantenido estrecha y eficaz comunicación, especialmente las autoridades de salud”.

Resaltando que esto constituye, un ejemplo de la “fluida y buenas cooperación bilateral que impera en la relación de ambos países”.

Enfatizando la misiva oficial mexicana, que la administración federal mediante la Secretaría de Salud, implementa medidas de mitigación, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Y similares a las de países como Canadá y Reino Unido, manteniéndose alerta en los puntos de entrada al país”.

Las cuales se encargan de atender a personas que puedan manifestar síntomas relacionadas al coronavirus.

Además de poner atención a las personas que procedan de países con transmisión local comunitaria del Covid-19.

The Trump Administration took early action on coronavirus—a choice that bought time and saved lives. pic.twitter.com/XNwsUqzGKV

— The White House (@WhiteHouse) February 29, 2020