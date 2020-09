México Libre no obtiene su registro como Partido Político. El Consejo General del INE determinó votar en contra del aspirante.

Fueron siete consejeros que sufragaron por el no, incluyendo al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba.

Mientras quienes votaron a favor fueron cuatro, Uuc-kib Espadas, José Roberto Ruiz Saldaña, Dania Ravel y Beatriz Zavala.

En su posicionamiento al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo, “En virtud de que hay un 8.2% del ingreso en el que el INE no tiene claro su origen, decidí votar en contra del registro de la organización México Libre como partido político nacional”.

México Libre presentó irregularidadades enfatizó Lorenzo Córdoba

Por su parte el consejero Ciro Murayama, respondió a los señalamientos de que aseguran que desde Palacio Nacional se presionó para que la organización del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala no obtuviera su registro como partido político nacional y pudiera participar en las próximas elecciones federales.

“Hoy voté contra los registros de Partido Encuentro Solidario y de México Libre por convicción propia. Nadie me presionó, menos del gobierno. Ni lo intentan, pues no me dejo influenciar. Voté en libertad”.

Recalcando que Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) es uno de los casos en los que se ha identificado “dificultad para identificar en más del 5% el origen con toda precisión de los recursos del partido”.

Otro caso que destaca es el de Redes Sociales Progresistas, que está vinculado a la familia de la maestra Elba Esther Gordillo, que tampoco obtuvo su registro.

Además de Grupo Social Promotor de México, Fuerza Social por México, Fundación Alternativa A.C. y Nosotros.

