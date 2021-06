México dona 35 mil vacunas anticovid de AstraZeneca a Jamaica

México donará 35 mil vacunas anti covid-19 de AstraZeneca a Jamaica, como parte de su política de solidaridad.

A través de un comunicado, la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior en Jamaica, Kamina Johson Smith agradeció a México por la donación y aseguró que estas vacunas llegan en una coyuntura crítica que mejora la calidad de los ciudadanos en el país.

"Jamaica sincerely welcomes this generous offer of Astra Zeneca vaccines from Mexico. It comes at a critical juncture ..and bears witness to the importance of South South and Regional Cooperation during these challenging times." 🇯🇲🇲🇽 @m_ebrard @SRE_mx @mfaftja #CELAC pic.twitter.com/2MBtKFSFxE