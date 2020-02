México buscará erradicar el tráfico de armas: Ebrard

Podría ver “mano negra” en paros de la UNAM.- Tras el paro de nueve planteles de la Universidad Autónoma de México (UNAM), el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no permitirá que se lleguen a desarrollar hechos como en las protestas de 1968.

Señaló que no hay que justificar la suspensión de actividades con conflictos que se pueden resolver mediante el dialogo y sin usar la violencia.

“En los paros siento que hay mano negra. Siempre hay quienes mueven la cuna, y hay que lamprearlos para que no anden ahí en los sótanos”.

El ejecutivo llamó a la no violencia y no utilizar la fuerza bruta cuando no se tiene la razón”.

Exigen se termine la violencia de género en la institución

Durante su conferencia matutina, sostuvo que respetará la autonomía de la UNAM y dejó en claro que su gobierno no caerá “en la trampa” de la violencia.

Confió ampliamente en que se resuelvan los problemas en la UNAM, porque “no hay condiciones para llevar a cabo un movimiento que paralice la universidad.

Instó a mejorar los tiempos con gobiernos de libertad, y a tener tiempos de justicia, de tolerancia, de búsqueda de la paz.

Al señalar que en las redes sociales se habló de un llamado a un paro total, sin conocerse quién convocaba, apuntó que en cualquier movimiento debe haber democracia, por lo que se debe preguntar a los alumnos y maestros.

Los planteles Sur, Vallejo y Naucalpan, del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), se sumaron al paro de actividades que mantienen varias escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para exigir que termine la violencia de género en la institución.