México aplana curva de contagios por coronavirus: López-Gatell afirmó hoy en la conferencia de prensa por la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud afirmó que emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, junto con las medidas de Sana Distancia, ayudaron a “aplacar” las transmisiones del virus.

Hugo López-Gatell Ramírez agregó que la duplicación de infectados toma más días.

“México ha tenido una duplicación inicial cada dos días (…) y luego tuvimos una inclinación drástica de la curva y empezamos a tener duplicaciones cada cinco días.

“Al llegar al día 40 (de la Jornada Nacional de Sana Distancia), tuvimos un cambio y estamos teniendo duplicaciones cada seis días, es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia.

“Esta es la razón por la que decimos que con este y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva”, comentó.

Te puede interesar:

El subsecretario de Salud afirmó que no quiere decir que la curva ya esté plana y no hay epidemia en México, sino que el número de casos confirmados es menor al que se tenía estimado si no se aplicaban medidas de contingencia.

México aplana curva de contagios pero aún no frena la epidemia

“Si no hubiéramos hecho las intervenciones masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchísimos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo.

“Hemos reducido cerca del 60 al 75 por ciento de la cantidad de contagios gracias a estas intervenciones”, abundó.

Fue el 23 de marzo cuando de manera oficial se aplicaron las medidas de Sana Distancia en México.

La Secretaría de Salud extendió esta acción hasta el 30 de mayo, después de haber declarado la Fase 3 por la epidemia del coronavirus en México.

Hasta ayer en la última conferencia sobre la enfermedad, México registra 24 mil 905 casos confirmados y 2 mil 271 muertos por la pandemia del COVID-19.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.