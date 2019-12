Memito, el niño de seis años que fue asesinado por su abuelo

Le arrojan ácido en la cara, otra víctima de violencia, Esmeralda Millán, ha vivido en carne propia un calvario con un hombre violento.

Tras vivir maltrato con el padre de sus hijos, tomó la decisión de hablar con su pareja, y comunicarle su intensión de separarse de él.

Fidel “N”, no aceptó asegurándole “tienes que regresar conmigo”.

Pero el trance más traumático para Esmeralda, se presentó el dos de diciembre del 2018, cuando su ex pareja le rocía ácido en el rostro y cuerpo.

Ella estaba acompañada de su madre, mientras que Fidel, por tres personas.

La sustancia le provocó quemaduras en el rostro, cuello, pecho, y en su ojo derecho en la córnea, además de provocar una perforación en el esófago.

La madre de Esmeralda, también sufrió quemaduras provocadas por el ácido.

Por el ataque que sufrió, levantó una denuncia en contra de su ex pareja, por lo que las autoridades abrieron una carpeta de investigación.

Una vez acreditado el ilícito, y la probable responsabilidad de Fidel “N”, un juez ordenó su captura, iniciando su proceso ante la ley.

Los delitos por los que se le persigue son tentativa de feminicidio y lesiones.

“Si no hablo y no alzo la voz, nuca voy a tener la ayuda, ni lo que realmente yo necesito, y fue por eso por lo que realmente me hice valiente”.

“Que la gente vea que realmente si hay casos así, y que ojala los hombre entiendan que no hagan más esto”.

Esmeralda busca compartir su caso, como otras mujeres más que han vivido la misma situación, buscan denunciar y alzar la voz contra la violencia que viven las mujeres.

Ahora ella y su madre, viven con miedo, ya que permaneces en libertad, las otras tres personas que participaron en el ataque.

Fuente: Excélsior/Imagen Televisión

