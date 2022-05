Medicamentos caducos podrían ser de la Cartilla Nacional de Vacunación: Julen Rementería 

Un total de 13 millones de pesos fue lo que gastó el Gobierno de Veracruz en medicamentos qué se terminaron caducando en una bodega, señaló el Senador, Julen Rementería del Puerto, quién además, dijo, podrían ser vitales para la niñez veracruzana, pues podrían ser parte de la Cartilla Nacional de Vacunación.

La Secretaría de Salud de Veracruz, no ha puntualizado qué medicamentos fueron embodegados y no entregados, tal como lo denuncio el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en su informe del mes de abril.

“No hay vacunas de la Cartilla Nacional de Vacunación, ni medicamentos para diversos tratamientos vitales. Morena en Veracruz, el Gobierno, se gastó 13 millones de pesos en fármacos que se caducaron en una bodega, dinero que se tiró a la basura, aún cuando familiares de cientos de enfermos se han manifestado exigiendo medicamentos para poder seguir con sus tratamientos. Además de esos fármacos, hoy en la entidad hacen falta las vacunas del primer cuadro de salud de los menores, las cuales han tenido que adquirir de manera particular los padres de familia”, subrayó el panista.

El legislador veracruzano dijo que los gastos extras de los padres de familia para conseguir los medicamentos, oscilan entre los 800 y los 1 500 pesos; incluso, refirió que hay otras igual de importantes y tampoco las hay, como las vacunas contra el VPH, por las que se cobran en 3 mil pesos con un médico privado.

Aseguró que no hay vacunas contra la poliomielitis, tuberculosis, sarampión, difteria y tétanos, por lo que la salud de los niños está en riesgo y al Gobierno del Estado parece no importarle esta situación.

“Morena hace a un lado a los niños porque ellos no votan, no es año electoral y parece que no les urge atender la falta de vacunas y medicamentos, pero se les olvida que los padres de todos esos pequeños si acuden a las urnas y no se les olvidará quien puso en peligro a sus hijos”, declaró Rementería del Puerto.

Finalmente dijo que, en Veracruz a salido caro el colocar en puestos claves a funcionarios públicos no capacitados, los cuales están poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos.

Por ello, hizo un llamado para que se investigue a fondo la negligencia de la falta de vacunas y medicamentos en el estado, así como el hecho de no haber distribuido y haber almacenado por tanto tiempo miles de fármacos que se echaron a perder.

