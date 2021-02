El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México aprobó por la mayoría que Margarita Zavala sea la candidata para la diputación federal por el distrito 10, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El partido político dio a conocer este miércoles la lista de candidatos a diputaciones por mayoría relativa, en la cual se encuentra Zavala.

Será para el distrito 10 en la alcaldía Álvaro Obregón

En dicho listado se encuentran panistas cercanos al ex presidente Felipe Calderón, entre los que destacan Roberto Gil, su ex secretario particular; Francisco Ramírez Acuña, ex secretario de Gobernación o el ex embajador de México en España, Jorge Zermeño.

Cabe destacar que, en el 2017, Margarita renunció a la militancia del PAN, tras no conseguir la candidatura a la presidencia de México.

Margarita Zavala va por diputación federal con el PAN

Posteriormente, se postuló como independiente y al final también declinó durante la campaña electoral. Tras esto, su actual candidatura es posible porque a pesar de renunciar al PAN, los estatutos le permiten llevar a candidatos externos.

Te puede interesar:

En el proceso electoral de junio próximo, Margarita Zavala competirá con Salomón Chertorivsky, candidato por Movimiento Ciudadano y con el diputado por Morena, Javier Hidalgo, que busca la reelección en el cargo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.