Maestro señalado por acoso.-Asegura que la ‘carne es débil’ un profesor de la UAEMéx que es denunciado por hostigamiento sexual.

Estudiantes de la Preparatoria 1, “Adolfo López Mateos” grabaron a Miguel Ángel “N” afirmando que no está preocupado por lo señalamientos en su contra.

Éste afirma en su clase que “siempre lo han señalado” y que “la carne es débil”, refiriéndose a sus alumnas.

De inmediato, las jóvenes de la institución comenzaron a divulgar el video en sus redes sociales y ahora el maestro de la UAEMéx ya está siendo investigado.

Sin “pelos en la lengua”, el profesor comentó a sus pupilos sobre su despreocupación por lo que se dice de él.

“Estaba en clase en Tenancingo (y) me llamó mi sobrina para decirme: ‘Oye tío, fíjate que hay un problema, esto está grave.

“Hay unos carteles que aparecieron pegados donde te mencionan como que acosas muchachas’.

“Siempre han dicho eso de mí, lo que a mí me preocupa, digo, no me preocupa mucho porque pues soy hombre, como los varones de aquí.

“Y ustedes las mujercitas, son mujercitas, y la carne es débil, la tentación es grande, decía mi compadre.

“Los alumnos, los estudiantes, sí pueden señalar a un profesor de la UAEMéx, pero ¿nosotros cómo los señalamos?

“Diciendo que me vio en forma concupiscente, ¿cómo acuso a alguien de ustedes que me está acosando?, por favor”..

#Edomex #8Viral | 🤦🏻‍♂➡ “La carne es débil y la tentación es grande…” 📹 Estudiantes de Prepa 1 #UAEMéx #Toluca, graban a profesor asegurando que no le preocupan las denuncias de acoso sexual en su contra pues afirma que "es hombre" y "la tentación gana" pic.twitter.com/yy0ORLa8Mw — 8Columnas (@8_Columnas) February 26, 2020

Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, la alumna de la UAEMéx, Sofía Mariana, aseguró haber sido acosada por este profesor.

“Te ves muy bien con tu vestido, pero te verías mejor sin él”, y que le pidió a un compañero que no la tocara, pero que él le señaló, “¿quién podría resistirse a tocarte?”.

Autoridades de la UAEMéx y la Fiscalía le dijeron a Sofía que esto no procedía como acoso y pasaron a archivarla.

Un grupo de jóvenes aseguraron que recibieron cientos de denuncias contra docentes, administrativos y otros alumnos de la UAEMéx por abuso, acoso sexual y comentarios lascivos contra las alumnas, algunas que datan del 2009.

