Madres y padres de niños con cáncer bloquean Terminal 1 del AICM

Madres y padres de pequeños que padecen cáncer bloquearon la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en protesta por el desabasto de medicamentos oncológicos.

En punto de las 8:00 de la mañana, los manifestantes se reunieron sobre la avenida Capitán León sin número, colonia Peñón de los Baños; incluso se cerró la circulación vial en Circuito Interior.

Por otro lado, los pasajeros que se vieron afectados por esta manifestación fueron transportados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Cabe recordar que el día de ayer, los padres de los niños con cáncer convocaron a bloquear de nueva cuenta la Terminal 1 del aeropuerto; esto debido a que persiste el desabasto de medicamentos oncológicos, lo que afecta a sobremanera el seguimiento de los tratamientos de sus hijos.

Los padres leyeron un un pliego petitorio, en el que exigen a las autoridades que se garantice el abasto regular y suficiente, y no “a cuentagotas”, de los medicamentos que necesitan los pequeños.

Señalaron que mantendrán el bloqueo en el aeropuerto hasta que haya una respuesta de las autoridades sobre el desabasto de medicamentos

Además, aseveraron que ya no confían en las autoridades debido a que “cada vez que se pronuncian sueltan promesas al aire que no se cumplen”; por lo que advirtieron que no se detendrán “hasta estar seguros de que el tratamiento se encuentra disponible”.

