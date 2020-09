Madre toma la CNDH para exigir justicia; hija víctima de pederastas. Cuestionó a la Comisión de Derechos Humanos a la cual acudió y nadie respondió por la violencia.

Marcela Alemán, que el pasado 16 agosto en la marcha feminista de la Ciudad de México volvió a denunciar violencia institucional al no procurar justicia en el caso de su hija Lya, violada por hombres y mujeres a la edad de 4 años y medio, en el instituto Luis Gonzaga Urbina de San Luis Potosí, tomó las instalaciones de la CNDH luego de amarrarse a una silla tras la falta de empatía en el trato de la titular Rosario Piedra Ibarra.

“Estoy aquí porque a mi niña la utilizaron para pornografía infantil, violada por hombres y mujeres (en la escuela) y me la dejaron muerta en vida… Mi niña intentó suicidarse a los 5 años, reveló Marcela, la madre que con voz cada vez más alta demandó al gobierno justicia durante la marcha feminista.

“Pero, su papá y yo, que la amamos tanto, estamos aquí para pedirle a este país, a México, a Andrés Manuel López Obrador, a la Suprema Corte de justicia, que… ¡ya basta con la violación de los derechos de los niños!”, exigió finalmente a gritos la dolida mujer cuando le dieron la oportunidad de dar a conocer su calvario, durante otra marcha más de la rabia.

Madre toma la CNDH y exige justicia

Durante la marcha cuestionó a la SIPINNAA, a la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) a la cual acudió y al ver que nadie respondía por la violencia ejercida sobre su pequeña, decidió atarse a la silla en una de las oficinas, hasta que no fuera recibida por alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB.

Colectivas y otras víctimas se sumaron a la protesta de la desesperada madre de Lya,quien permanece a la espera de que las instituciones procuren justicia a su hija, quien a la edad de 5 años intentó suicidarse por el daño que le ocasionaron los pederastas que salieron libres en San Luis Potosí y al día de hoy los amenazan.

En una entrevista televisiva María Alemán, madre de la menor abusada sexualmente y que desde ayer por la tarde ocupó las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, junto a la madre de otra víctima, Alan asesinado también en SLP, además de acusar de corrupto al gobierno de San Luis Potosí, aseguró que pide justicia y no un acuerdo económico.

“Tuvimos la reunión con Rosario Piedra y me canalizó con un abogado que me pidió presentar la denuncia en San Luis Potosí, pero yo ya estoy harta de eso porque ellos son omisos y corruptos. Cómo es posible que yo sí me tenga que apegar a la ley cuando soltaron a la agresora de mi niña y no hay justicia”, sostuvo la madre de la menor.

La mujer sentenció que ya se cansó de tener que interponer denuncia tras denuncia y que a pesar de todo las y los responsables del abuso sexual contra su hija, sigan libres.

“Mi niña merece ser defendida por los derechos humanos, pero le han pisoteado sus derechos”.

Llamó a la SCJN a atender los más de 22 casos que han pisoteado los derechos humanos de las niños y niñas víctimas y no son atendidos por los gobiernos estatales y federal.

La madre de la víctima menor de edad, explicó que tras la toma de la CNDH se instaló una mesa de diálogo con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, a quien le entregaron sus exigencias, entre ellas la de cerrar el colegio en San Luis Potosí en el que violaron a su hija, de entonces cuatro años, en 2017.

Por la tarde Marcela, quien cumple más de 48 horas en las instalaciones de la CNDH, afirmó que el colegio sigue trabajando “como si nada” y que no cuenta con los permisos necesarios, por lo que insistió en que sea cerrado.

“Mi esposo fue con él (subsecretario Alejandro Encinas) a la oficina, le planteó lo que solicitamos, que son solicitudes personales y otras, que se quite la cédula al colegio donde fue violada mi hija en San Luis Potosí, porque siguen laborando como si nada pasara, yo estoy aquí exigiendo justicia y ellos como si nada, aparte no están ni certificados”, dijo Marcela.

De última hora la CNDH llamó a la FGR y Secretaría de Gobernación a que resuelvan cada una de las presuntas violaciones a Marcela Alemán, madre de la niña víctima de abuso sexual.

