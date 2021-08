María Ravelo, madre de José Eduardo Ravelo, joven asesinado presuntamente a manos de policías municipales de Mérida, Yucatán, dijo a medios de comunicación locales que el alcalde de ese municipio, Renán Barrera Concha, le ofreció dos millones y medio de pesos de manera indirecta para que se quedara callada.

“El alcalde no me ofreció un trato directo, pero sí con dos personas que mandó con mi abogado; me ofreció 2 millones y medio de pesos para que me quedara callada”, declaró recientemente la madre del joven veracruzano.

Te puede interesar:

La mujer mencionó que el alcalde la llamaba a una reunión, sin embargo, le pedía que Renán Barrera le ofreciera el dinero directamente.

Madre de veracruzano asesinado en Mérida: el alcalde quiso comprar mi silencio

“Quiero que el alcalde me lo pida en ese momento, la vida de mi hijo no la voy a vender por nada del mundo”, destacó.

Mencionó que por los videos que circularon en redes sociales del momento de la detención de su hijo y sobre los abusos y golpes que realizaron los policías municipales se pudo avanzar en la investigación para dar con los responsables.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.