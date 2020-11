Maas Infancia Feliz se manifiesta en CDMX.

Personal de la Fundación Maas Infancia Feliz, se congregó en las instalaciones del Poder Judicial de CDMX. Esto para visibilizar los casos en que uno de los padres, no permite que el otro conviva con el menor. Situación por el que los organismos correspondientes brillan por su indiferencia.

“Estamos aquí para reclamar los derechos de los niños, así como resolver situaciones de índole. Psicológica, física, entre otros aspecto” declaró Isaac Valdez, uno de los manifestantes.

“Estoy aquí, para visibilizar un fenómeno que vulnera los derechos humanos de los menores. Sobre todo las relaciones personales y contacto directo con padre o madre, no hablamos de custodia. Básicamente la guardia y la custodia es una institución en beneficio de los niños. Sin embargo, en este tipo de problemáticas la guardia y custodia se utiliza el super juicio. El interés superior del menor constituye letra muerta en éste tipo de asuntos. Tiene un contenido demagógico pero no se aplica, hay mucho trabajo que hacer. Es una práctica de actividad indebida por los órganos de justicia quienes confunden la perspectiva de género e ignoran los Derechos Humanos de los menores”.

Uno de los manifestantes es Marx Miguel Chávez Gutiérrez, quien no ha podido ver a su hija Katia por más de 4 años (el último contacto fue en noviembre del 2016). Caso muy similar al de Óscar González quien no ha visto a su hija por 3 meses. Esto derivado a que su madre no ha permitido que ambos compartan un mono espacio. Para que esto sucediera, Óscar tuvo que efectuar una denuncia de alerta Amber. Desde entonces sólo ha visto a su descendencia en la fiscalía.

Otro manifestante, Ángel Olvera, declaró “Llevo 10 meses en ésta situación. La madre de mi hijo asegura que violé a éste último, cuando en realidad lo estaba bañando. No me han permitido verlo, estar con él, ni siquiera videollamada, por eso mis padres empezaron un juicio en febrero para ver si mejora ésta situación”.

