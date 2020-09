Luis Hernández revienta a Jorge Pietrasanta. Jorge Pietrasanta calentó las redes sociales el lunes, después de que se diera el anuncio de que Guillermo Ochoa se perderá alrededor de seis semanas por una lesión en su pie. El narrador de ESPN aseguró que el portero de América es el mejor guardameta mexicano de la historia y las críticas y burlas por su comentario no tardaron en llegar.

Luis Hernández no desaprovechó la oportunidad y criticó severamente a Pietrasanta al decirle que pensaba que era un analista de futbol, imagen que se derrumbó al coronar a Ochoa como el mejor. Asimismo, calificó de “mediocres” las frases que utiliza Pietra durante sus narraciones y le recordó que “no sabe nada” del ADN del balompié.

“Te consideraba un poquito analista del fútbol, pero con esto, no sabes nada del ADN que lleva un futbolista profesional!Por mucho JC es y será el mejor portero de México en la historia ! Sigue narrando tus frases mediocres!! Que habrá mediocres que te la crean”, expresó el Matador en su cuenta de Twitter.

Pietrasanta no respondió al salvaje comentario de Hernández, sin embargo, el exdelantero de la Selección Mexicana ofreció disculpas al cronista y aseguró que se encontraba en sus “cinco minutos tóxicos”. Para calmar el asunto, el Matador compartió un video suyo en pleno baile y pidió a Pietra su opinión sobre sus pasos.

Ok ok perdón @J_Pietra me agarraste en mis 5 minutos tóxicos del día 😩 jaja…una disculpa pública amigo.

