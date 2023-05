Luego de que una investigación de Mexicanos contra la corrupción y la Impunidad exhibiera los millonarios viajes de lujo que presuntamente realizó con su familia a los lugares más emblemáticos de Europa, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval aseguró que no conoce Europa y que hace más de 20 años no sale de vacaciones.

“No he salido de vacaciones desde que soy general brigadier desde hace aproximadamente 20 años no he podido salir de vacaciones”, refirió.

Durante los últimos 20 años, remarcó, ha ocupado puestos que le han absorbido su tiempo y le han impedido realizar viajes por placer.

Luis Cresencio Sandoval asegura que no conoce Europa y que no ha salido de vacaciones desde hace 20 años

Señaló que los viajes que ha hecho, han sido de carácter formal y que su familia ha tenido que acompañarlo por protocolo de los eventos.

Dijo que además de su familia lo acompaña un equipo que lo ayuda a poder cumplir con las actividades oficiales.

Apuntó que éstas conferencias han sido en Cuba, Estados Unidos y Brasil, pero nunca en Europa.

“Sólo conozco París. En la administración anterior me tocó ir por cuestiones de trabajo”, indicó.

El mes pasado, Mexicanos contra la corrupción y la Impunidad en Alianza con Fábrica de Periodismo, revelaron en un informe que en junio de 2022 el General se llevó a siete integrantes de su familia a un viaje por Italia, con un presupuesto de 2.5 millones de pesos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ