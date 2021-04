Lorenzo Córdova asegura que el INE no caerá en provocaciones

Después de las amenazar recibidas por parte de Félix Salgado Macedonio, así como los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador de operar un “atentado a la democracia”; Lorenzo Córdova, el actual presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que la institución no caerá ante las provocaciones de actores políticos.

Córdova Vianello señaló durante la firma de un convenio entre la Coparmex y el INE que este último no tiene que confrontarse con candidatos o institutos políticos; lo anterior debido a que su labor consiste en ser el árbitro entre las problemáticas que se presenten entre ellos.

Cabe recordar que las agresiones contra el INE iniciaron luego de la resolución tomada por el Consejo General de no devolver las candidaturas a precandidatos morenistas, entre ellos, Félix Salgado Macedonio, quien cuenta con al menos cinco denuncias por abuso sexual y violación.

Córdova añadió que podrán impugnar la decisión nuevamente hacerlo a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en caso de que deseen hacerlo.

“Así está el camino de la ley. Lo han anunciado y qué bueno que vayan al Tribunal Electoral, eso lo pueden hacer… cualquier ciudadano lo puede hacer. Venturosamente tenemos un sistema jurídico electoral en el cual todas las decisiones del INE se pueden impugnar”, señaló Córdova.

Señaló que será el TEPJF quien confirme o modifique las decisiones tomadas por el máximo órgano electoral del país.

Córdova señaló que el Instituto siempre estará por encima de las confrontaciones y no formará parte de ellas; lo anterior respecto a los diversos ataques de Morena contra el INE, incluyendo la amenaza de Salgado Macedonio de ir a las casas de los consejeros.

“El INE, al ser el árbitro de la contienda, está llamado a estar por encima de las disputas y la contienda política se da entre los partidos y los candidatos… A veces parecería que hay quien está más empeñado en jugar el juego contra el árbitro. El árbitro no juega, el árbitro no va a patear ningún balón porque no le toca”, aseguró Córdiva Vianello.

El presidente Consejero del INE aseguró que no se confrontará con ningún actor político de cualquier tipo, es decir, “candidatos, de precandidatos, de aspirantes, de dirigentes partidistas, de funcionarios públicos de cualquier nivel”.

Hizo un llamado a los actores políticos a mantener su compromiso con la democracia, lo cual se logrará únicamente siguiendo las rutas institucionales: “para eso están, para que las diferencias, legítimas sin duda, se puedan procesar conforme a los cauces legales”.

Dijo que el papel de un verdadero demócrata es jugar conforme a las leyes, porque para eso están, y utilizar los mecanismos de impugnación. “Lo demás es la responsabilidad democrática y el compromiso democrático de cada quién”, finalizó.

