López Obrador reitera no enjuciar a expresidentes. El mandatario resaltó nuevamente su posición sobre si llevar a juicio o no a expresidentes de México.

Durante su mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador resaltó, “yo votaría por no someterlos a proceso pues mantengo la postura”.

“Sostuve desde mi toma de posesión, según la cual en el terreno de la justicia se puede castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”.

López Obrador señala que de ser necesario se realice una consulta popular

Desde el patio principal de Palacio Nacional en la Ciudad de México, indicó que se llevarse a cabo una consulta popular para determinar el juicio, respetará el fallo popular.

“El pueblo decide”, por lo que respaldará su decisión sea cual sea.

Frente al gabinete federal AMLO resaltó, que él fue de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción.

“Y ahora no tengo la menor duda (…) por eso me he propuesto erradicarla”, fue uno de los principales mensajes del ejecutivo federal en su discurso a la nación.

En los casos, donde esten implicados expresidente de la República, indicó que ha propuesto que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad.

“De ser necesario se celebre una consulta para conocer a opinión del pueblo”.

