López Obrador: no es ruptura con el pueblo de España, es una pausa

Durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que busca tener una pausa en la relación de México con España, no una ruptura.

“No es xenofobia, es que tenemos que respetarnos (…) Ahora se rasgan las vestiduras por lo que dije”, indicó el mandatario.

“Lo que dije ayer es vamos, por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa. No hablé de ruptura. ¡No! Vamos a serenar la relación, que no se esté pensando de que se va saquear a México impunemente, ya eso pasó; deberían hasta ofrecer disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva”, expresó desde Palacio Nacional.

López Obrador aclaró que el gobierno mexicano es muy respetuoso con las autoridades españolas, además indicó “tenemos relaciones íntimas con el gobierno de España, pero en los últimos tiempos del periodo neoliberal, empresas abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo”.

Por su parte, acusó que Georgina Kessel, exsecretaria de Energía, fue directiva en Iberdrola, y que Felipe Calderón se fue a trabajar al consejo administración de esta empresa española, por lo que se convirtió en “una especie de monopolio en México y entonces nos han ofendido a los mexicanos”.

