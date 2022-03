López Obrador: más de 1 millón de veracruzanos migraron en período neoliberal 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que más de un millón de veracruzanos tuvieron que salir de su estado para buscar mejores oportunidades en el “periodo neoliberal”.

En conferencia mañanera aseguró que la única zona que creció fue el norte de Quintana Roo, Cancún.

“Lo único que creció en el periodo neoliberal fue Cancún y la Riviera Maya, y desde luego no creció Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, cuántos veracruzanos, más de un millón se tuvieron que ir de Veracruz a buscarse la vida a ciudades fronterizas durante el periodo neoliberal y del otro lado de la frontera, estado que son como Repúblicas, que tienen de todo, pero no había oportunidades, no se invertía, se dedicaban a sacarle al sureste todas las riquezas”, dijo.

Con información de AVC

