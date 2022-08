El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a su homólogo estadounidense Joe Biden, en la cual, pide que se mantenga la buena relación entre ambos países.

Esto ante las quejas por la política energética de México, la cuál pone en riesgo la relación comercial con Estados Unidos y Canadá.

López Obrador envía carta a Biden ante quejas por política energética

López Obrador, recalcó que busca que las relaciones con el país vecino se den con respeto a la soberanía e igualdad.

“México no se vende, México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen, eso no tiene precio, no hay arreglo que valga”, agregó.

