López Obrador: En 2023 no habrá incremento de impuestos 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que como parte del paquete económico 2023, no se contempla aumento de impuestos “a nada”, pero lo que si aumentará será el presupuesto destinado a los programas del Bienestar, que en el caso de adultos mayores, se incrementará en 25 por ciento.

Durante la conferencia mañanera de este martes, que se extendió casi tres horas, afirmó que el paquete 2023 está bien equilibrado y “no hay aumento a nada”, lo cual incluye gas, energía eléctrica, gasolina, diesel, refrescos, cigarros y alcohol, entre otros productos.



Ironizó que este año “algunos” le han pedido que aumente los impuestos a la cerveza, alcohol, cigarros y refrescos, sin embargo se dio cuenta que esta solicitud tenía su truco porque el gobierno incrementaba impuestos en 20 por ciento y “ellos” lo subían hasta 40 por ciento.



“Aumentaban el precio del producto y le echaban la culpa al gobierno, el gobierno era como el alcahuete, ¿por qué aumentó? Ah… porque aumentó el impuesto, nada más que no aumentaban lo que se incrementaba el impuesto, aumentaban el doble y aprovechaban para echarle la culpa al gobierno”.



Por esa razón, aseguró, no habrá aumento de impuestos y lo único que su gobierno pide respetuosamente es que todos ayuden y que sigan contribuyendo, con la confianza de que se hará buen uso de los impuestos y no se irán a enriquecer a políticos.



Dijo que en su gobierno ya no hay privilegios fiscales: “Que no estén pensando que los despachos fiscalistas se las saben de todas todas… no van a poder… Raquel Buenrostro, es una eminencia, y es honesta, entonces no hay influyentismo que valga…”.

Refirió que anteriormente la gente no pagaba impuestos porque pensaban que “se lo robaban todo”.



López Obrador reiteró que el paquete económico 2023 va muy bien y está equilibrado en cuanto a ingresos y financiamiento de todos los programas de bienestar.



En este sentido anunció que se está considerando un incremento en presupuestos para los programas de Bienestar, que en el caso del programa de apoyo a adultos mayores, se incrementará 25 por ciento.



“No hay aumento de impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no el diesel, no aumenta el gas, vamos a poder financiar todos los programas prioritarios orientados al bienestar de la gente”.

