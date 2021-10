López Obrador defiende a Lilly Telléz: “Cuidadito con hacerle daño a otra persona”

El presidente López Obrador defiende a Lilly Téllez en la mañanera.

Luego de las amenazas que se dieron en redes sociales contra la senadora, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus seguidores y simpatizantes a respetarla

“Cuidadito con hacerle daño a otra persona” fue el mensaje que envió a los seguidores de la 4T.

López Obrador dijo que la senadora Lilly Telléz está siendo acosada, por lo que pidió respeto.

López Obrador defiende a Lilly Telléz

“Aprovecho para decirles a todos lo que simpatizan con nosotros, cuidadito con hacerle daño a otra persona, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto, lo digo porque la senadora Lilly Téllez está diciendo que está siendo acosada”.

El presidente dijo que se puede debatir y tener diferencia con sus “adversarios” pero sin agresiones.

Aseguró que la transformación la están logrando de forma pacífica, por lo que las muestras de violencia no van con el movimiento.

Tras estos dichos, la senadora agradeció las palabras que tuvo López Obrador para defenderla.

Agradezco este mensaje del Señor Presidente @lopezobrador_ y

reitero que nunca hubo intención de faltar al respeto a su investidura, ni a su persona. https://t.co/gmZWGdxAEq — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 6, 2021

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.