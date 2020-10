López Obrador aumentaría el salario mínimo en 2021.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya se iniciaron las conversaciones para poder hacer un aumento al salario mínimo en 2021. “Vamos a empezar las negociaciones para el aumento del salario mínimo el año próximo”, dijo.

Cabe destacar que el 16 de diciembre de 2019 se aprobó el incremento salarial del 20% para 2020. Así el salario mínimo general nacional pasó de 102.68 pesos a 123.22 pesos diarios. Situación diferente a la zona libre de la frontera norte de 176.72 a 185.56 pesos por jornada diaria.

Te puede interesar:

Pemex pide recorte de salario a sus empleados de manera voluntaria

AMLO intervendrá en conflicto de pescadores afectados por explosión hace 10 años

López Obrador aumentaría el salario mínimo en 2021.

El presidente añadió que, dentro del paquete fiscal para el próximo año, se mantendrá el compromiso de no aumentar impuestos. Lo que se debió al plan de aumentar los costos de telefonía móvil e internet. “Por lo general no aumentan impuestos, estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar los impuestos, o sea, en la Ley de Ingresos se contempla que no va a haber aumento de impuestos”, dijo.

Añadió que pedirá al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que acuda a explicar a detalle el plan para el próximo año.

“Me gustaría que lo explicara el secretario de Hacienda porque he estado escuchando puntos de vista e inconformidad. Entonces me gustaría que él lo explicara, en qué consiste, para ver si realmente es un aumento de impuestos. Porque la instrucción que tiene Hacienda de la presidencia es que no aumenten los impuestos”, sostuvo.

Desde esta casa editorial lo invitamos a mantenerse al tanto de las noticias más relevantes siguiéndonos en nuestros espacios digitales.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.