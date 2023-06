El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el mes de septiembre dejará de representar al movimiento de la cuarta transformación y entregará la estafeta a un dirigente, hombre o mujer, que se hará cargo de la conducción de todo el proceso hacia adelante.

“Si bien no he abandonado las funciones de gobierno, porque mucha gente me ha visto como el dirigente del movimiento de transformación en México, yo entrego esa responsabilidad y me dedico un año a concluir todo lo relacionado con las obras de gobierno”.

Durante la mañanera de este lunes 26 de julio, reiteró que no dejará de ser presidente hasta finales de septiembre del año próximo, pero “ya habrá un dirigente, hombre o mujer, del movimiento”

López Obrador anuncia que en septiembre dejará las riendas de la cuarta transformación

Aseguró que en este proceso hay unidad al interior de Morena, ya que “desde luego ¿Quién no quisiera ser dirigente del movimiento de transformación nacional? es un movimiento muy importante por lo que representa es la esperanza de los mexicanos”.

Cuestionado sobre los aspirantes a tomar las riendas del movimiento y que cada día se parecen más a su persona, respondió que es natural ya que es mucha gente la que inició en el movimiento y comparten sus ideas, lo preocupante sería que empezarán a apartarse de los preceptos de la cuarta transformación y, por ejemplo, calificaran como populista el entregar apoyos a los adultos mayores.

Sobre el inicio anticipado de lo que parecieran ser campañas y precampañas rumbo a la elección del 2024, negó que exista una violación a la ley electoral, y en el caso de Morena indicó que se trata de un proceso interno de elección de quien conducirá la cuarta transformación en los próximos meses.

