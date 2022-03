López Obrador advierte veto a reforma que embarga sueldos de empleados,

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que de ser necesario vetará la iniciativa de cobranza delegada que las empresas descuenten, antes de cubrir el salario a sus trabajadores, los pagos parciales de créditos de nómina.

En su conferencia en el sur del estado el presidente dijo: “No estoy de acuerdo, no creo que deba de embargar el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia, el salario es sagrado es lo que permite el sustento de la familia, y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, nadie puede hacerlo”.

López Obrador dijo que el gobierno no debe prestarse a eso.” Afortunadamente se tiene que regresar al senado, Ojalá los senadores revisen bien. No creo que nadie consciente algún legislador apruebe eso, no se profundizó en el tema, pero aún hay tiempo de revisar”.

El paquete de reformas a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros fue aprobada por 237 votos a favor, 18 abstenciones y 201 en contra.

