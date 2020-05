López-Gatell responde al New York Times, ‘muertes por COVID-19 no se ocultan, se sumarán al final’ pues asegura que se hará un concenso para determinar cuáles fueron por coronavirus y cuáles no.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, contestó a la nota que publicó el New York Times, sobre que el gobierno federal ocultaba la cifra real de muertes por el coronavirus.

En un video publicado en sus redes sociales, el funcionario aseguró que los fallecimientos no siempre pueden demostrarse, pues hay pacientes que llegan muy graves al hosptial y no se les puede realizar la prueba.

Por tal motivo, estos internos de gravedad mueren de manera repentina.

Aunque es factible realizar exámenes a cadáveres, rara vez ocurre en México y en otras partes del Mundo.

López-Gatell afirmó que muchos de los fallecidos son cremados o enterrados sin un diagnóstico seguro.

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, afirmó que esto ya lo había comentado y también dijo que estas pérdidas se sumarán a la estadística final, pues realizarán un diagnóstico para determinar, en base a fórmulas científicas, si murieron o no por COVID-19.

López-Gatell responde al New York Times y afirma que esto ya se había dicho antes

“Un comité técnico analiza cuidadosamente el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos, y puede formular una opinión respecto a la probabilidad que la persona, efectivamente, haya muerto por COVID”, afirmó López-Gatell.

Mensaje sobre las notas publicadas en torno a las cifras de México por la epidemia de #COVID19. pic.twitter.com/ITpTnJvYGJ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 8, 2020

El funcionario indicó que esto es similar a la polémica sobre las muertes por neumonía atípica, pues algunas de éstas serán contabilizadas como COVID-19 y otras no, según la opinión de las y los expertos que conforman el comité.

El funcionario destacó que además de la nota del NYT, fueran publicadas informaciones similares en The Wall Street Journal, Financial Times y El País, además que la información fuera retomada por varios actores políticos; todo justo el día que el Valle de México alcanza el pico máximo de contagios.

