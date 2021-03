López-Gatell es captado paseando a pesar de seguir siendo positivo a covid-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó este miércoles 10 de marzo en conferencia de prensa virtual que no hay contradicción médica o epidemiológica entre salir a caminar y aún ser positivo de coronavirus.

“No hay ninguna contraindicación médica o epidemiológica de salir a caminar. Mi capacidad contagiante es mínima. Por supuesto no voy a estar en una oficina cerrada o interactuando con otras personas”, declaró la noche de este miércoles luego de ser captado dando un paseo en calles de la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

“Pero la probabilidad de que yo contagie a alguien a través de mi doble cubrebocas mientras camino en el parque a seis metros de distancia de otras personas, es virtualmente cero”, dijo López-Gatell.

Te puede interesar:

Horas antes de ser captado paseando por calles de La Condesa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud reveló en conferencia de prensa que este miércoles había vuelto a dar positivo al virus.

“Ya estoy completamente recuperado. No tengo síntoma alguno. Me siento en buenas condiciones. Lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba (…) y vuelvo a salir positivo, lo que significa que tengo una carga viral suficientemente alta para seguir siendo contagioso”, mencionó.

Han pasado 19 días desde que el doctor en Epidemiología dio positivo al patógeno, el pasado 20 de febrero.

El fin de semana pasado, se informó que el subsecretario permaneció hospitalizado debido al COVID-19, la enfermedad que provoca el coronavirus.

Asimismo, se dio a conocer que López-Gatell presentó problemas de oxigenación.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen