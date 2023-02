En su habitual mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable este martes por el jurado de la Corte de Nueva York y expresó que su caso es parte de la decadencia que existía en los gobiernos anteriores.

“Veníamos no de una crisis, de una decadencia. Lo de ayer de García Luna es parte de eso. Y ¿Cómo se enfrenta una decadencia que no tiene que ver solo con la seguridad, sino con todos los campos de la vida pública?”, expuso.

Aseguró que la Cuarta Transformación busca arrancar de raíz el régimen de corrupción, injusticias, complicidades y privilegios.

Lo de García Luna es parte de la decadencia en gobiernos anteriores: AMLO

Agregó que la marcha en defensa del INE que se tiene programada en varios estados de la república, el próximo domingo, es para defender al viejo régimen.

“¿Ustedes creen que vienen por el tema electoral? Vienen a decir “El INE no se toca”, pero es “García Luna no de toca” y en el fondo “El régimen no se toca”.

Ante las críticas a la justicia mexicana por el caso García Luna, López Obrador señaló que el exfuncionario no representa a México, por lo que pidió no equiparar.

Reconoció que este juicio ayudó a limpiar la corrupción de México.

“Desde luego, falta más. Este es apenas el inicio y ya es una buena contribución, pero podría ser mayor el aporte”, finalizó.

