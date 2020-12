Llegada de la vacuna contra COVID-19 marca el principio del fin de la pandemia

Con la llegada del primer cargamento de las vacunas contra COVID-19, desarrolladas por Pfizer y BioNTech; México se convirtió en la primera nación de América Latina en recibir el antídoto y de las primeras 10 del mundo. Sin embargo, esto solo representa el principio del fin de la pandemia, dijo el presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, Alejandro Quintín Barrat Hernández.

El entrevistado aseguró que ahora hay que esperar que lleguen más dosis y se suministre por lo menos al 70 por ciento de la población.

Hasta este momento el reporte que se tiene de las personas inmunizadas es que, han tenido reacciones leves como son: dolor cabeza, elevación leve de la temperatura y dolor de cuerpo, que por fortuna han podido mejorarse con el uso de analgésicos y antinflamatorio; sin olvidar que previamente debe ser consultado con su médico de cabecera.

“Aunque lo más probable que se pudiera presentar es una reacción alérgica; nada más que las reacciones alérgicas hay que recordar que son propias de la persona, no de la vacuna y esto lo digo porque ha circulado en redes un video del personal de salud en Estados Unidos que presenta una reacción después de la vacuna y estas reacciones son alérgicas y es porque la persona presenta alergia a algo más en este caso a la vacuna, no por una reacción de la vacuna y esto no se puede saber hasta que se aplica el producto”, comentó.

Barrat Hernández dijo que, más allá de que ya existe una vacuna contra el COVID-19 y haya iniciado la inmunización, pidió a la población a seguir guardando las medidas sanitarias porque el virus continua haciendo estragos y Veracruz podría tener un repunte de contagios en breve, de hacer caso omiso a las recomendaciones.

Recordó que la meta es alcanzar la vacunación del 70% de la población con la finalidad de que surta un efecto positivo; y esto se podría lograr en un año y medio o más.

Por ello, el exhorto a la población en general, es seguir respetando las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud; sobre todo con el uso de cubrebocas, lavado de manos, gel antibacterial y guardar la sana distancia.

“Hay que recordar que para que la vacunación surta efecto debemos haber alcanzado una vacunación del 70% de la población; pero para que se logre vacunar al 70% de la población va a tardar un año y medio o más. Entonces durante todo este tiempo debemos seguir guardando distancia, usando cubrebocas, lavándonos las manos de manera obsesiva; y además no salir a lo que no tenemos que salir y evitar las reuniones en estas fechas que es bien complejo y difícil acatar, pero en estos momentos es indispensable”, concluyó.

