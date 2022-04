Listas más de 50 mil casillas para la revocación de mandato

Este domingo 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador se presenta a la consulta popular para la revocación de mandato, en la que pone a decisión de las y los ciudadanos su permanecía en el poder ejecutivo.

Pese a la polémica generada por este ejercicio democrático impulsado, principalmente, por el mandatario federal, y las diversas manifestaciones por parte de opositores, la revocación de mandato espera contar con la participación de 37.1 millones de electores.

El Instituto Federal Electoral (INE) realizó la instalación de 57 mil 517 casillas con la capacidad de recibir a 92 millones 805 mil 424 votantes mexicanos, dentro y fuera de la república mexicana.

La duración de esta consulta popular será de 8:00 de la mañana hasta las 18:00 horas, y de acuerdo con información del INE, “la ciudadanía se apropió de este proceso de Revocación de Mandato”, contando con una gran participación por parte de quienes se desempeñarán como asistentes durante este proceso electoral.

Pese a la participación ciudadana, tanto el INE como el TEPJF han tenido que hacer frente a 183 quejas, 26 medidas cautelares y desinformación en medios de comunicación, además de la crítica de diferentes funcionarios del gobierno.

“Desde el INE hago un llamado a los actores políticos, tanto a quienes han promovido la revocación de mandato, como a quienes no querían que se llevara el ejercicio, a todos les pido que respeten las leyes, que no intervengan en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un derecho constitucional y de hacerlo libremente”, expresó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

