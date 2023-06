Al alegar que no hay condiciones de equidad y que no existen reglas claras sobre el financiamiento, la senadora panista Lilly Téllez anunció este miércoles que ya no irá por la presidencia de México en 2024.

“He decidido que no participaré”, dijo en un video que difundió en sus redes sociales.

Esto luego de que el martes se dijera lista para la contienda presidencial.

Lilly Téllez ya no irá por la presidencia en 2024

La legisladora señaló que el método propuesto no garantizaba la equidad y dijo que a solo una semana de las elecciones, no había ninguna regulación sobre el origen de los fondos.

“No podremos saber que intereses estarán detrás de cada integrante”, agregó.

Asimismo, dijo que a dos meses de elegir al candidato ganador, no hay árbitros, lineamientos técnicos, ni procedimientos delimitados.

En ese sentido, dijo que la oposición no puede ser freno del régimen autoritario sino alternativa y ejemplo.

Por otro lado, aseguró que seguirá trabajando por México y alzando la voz denunciado a este gobierno.

Finalmente, deseó la mejor de las suertes a quienes decidan participar bajo estas condiciones.

Sobre esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que “Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida”.

