Lille pone en la mesa 9 mdd por José Juan Macías. A sus 20 años, José Juan Macías cumpliría su deseo de emigrar al Viejo Continente. El actual delantero de las Chivas está siendo sondeado por el LOSC Lille de la Ligue 1.

El periodista Manu Lonjon reveló que el jefe de captación de talentos del Lille, Luis Ocampos, está muy interesado en el juvenil mexicano. Algunos medios franceses han hecho eco de esta información y se especula que el conjunto galo pondría 9 millones de dólares sobre la mesa.

Durante los últimos meses, Macías ha sido puesto en el radar de varios equipos europeos como el Sevilla, Real Betis, Borussia Dortmund, PSV Eindhoven y Real Sociedad.

En los últimos días, Pável Pardo, quien funge como embajador de la Bundesliga, aseguró que los cazatalentos en Alemania tienen a Macías entre los prospectos mejor valorados.

Pavel Pardo gave a list of 🇲🇽 players that could have offers from teams in the Bundesliga🇩🇪

