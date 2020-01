Legionarios abusaban de niñas en colegio de Cancún mientras otras leían la biblia

Blue Monday, el “día más triste del año” no existe aseguró el IMSS, porque no hay evidencia científica dado que las emociones y sentimientos no pueden predecirse.

Así, el llamado blue monday, tercer lunes de enero catalogado como el día más triste del año, es una idea sin fundamento científico.

Y es que el estado de ánimo de las personas no se constituye de eventos únicos, señaló el especialista de la UNAM, Ricardo Trujillo Correa y el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS.

De tal que el IMSS informó que el “día más triste” no existe porque no hay evidencia científica dado que las emociones y sentimientos no pueden predecirse por ecuaciones científicas.

A través de Twitter, dijo que los síntomas de la depresión son: cansancio, apatía, desgano, pérdida de energía, irritabilidad, pensamientos negativos.

Por lo que, ante la presencia o manifestación de depresión, el IMSS pide acudir a una consulta médica.

La penetración de la idea del “lunes más triste” ha llevado a científicos e investigadores a analizar, por ejemplo, las tasas de suicidios y los estados financieros.

“Los resultados dejan en claro que no hay evidencia concluyente de que en este día ocurra algo fuera de lo común”, aseguró.

El especialista de la Facultad de Psicología de la UNAM explicó que el blue monday surgió en 2005 como parte de una campaña publicitaria de la empresa Sky Travel en un intento de incrementar sus ventas.

