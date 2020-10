“Las tres muertes de Marisela Escobedo” una realidad de México

Desde el primer segundo del documental “Las Tres muertes de Marisela Escobedo” –disponible en Netflix– se sabe más o menos las emociones con las que se va a lidiar durante el recuento de esta historia.

Tristeza, frustración, dolor, incredulidad. Pero ante todo, enojo. Muchísimo enojo. Porque esta es la historia de una madre que pierde a una hija y que, a su vez, es la historia de una madre que pierde su propia vida en la lucha por la justicia.

El documental inicia con un dato terrorífico: Ciudad Juárez es catalogada como la ciudad más peligrosa del mundo en el 2009 y en el 2010. Seguido de esto, la voz nos dice “Es un lugar donde ser mujer es casi una sentencia de muerte”, un mensaje que nos sigue atormentando.

La reflexión que continúa debería ser en qué momento se permitió esto, pero la respuesta que tenemos es que las cosas siempre han sido así. Que así son actualmente (la ciudad más peligrosa del mundo en el 2019 fue Tijuana). Y lo más probable es que sigan así.

Y así, a lo largo del documental de Marisela Escobedo, también nos acompaña la idea de lo poco que hemos avanzado. Al contrario: más bien todo se siente estático.

¿Quién fue Marisela Escobedo?

Antes de ser un ícono que ahora simboliza la búsqueda de justicia, Marisela Escobedo era una madre de familia que luchaba por sacar a sus hijos adelante. Pero todo cambió cuando su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo fue asesinada a sus 16 años.

Un feminicidio bien sabido y estudiado, con el nombre del culpable a la luz. Desafortunadamente, aún con todas las pruebas que daban como conclusión la culpabilidad de Sergio Barraza Bocanegra, las inconsistencias y sombras de la ley mexicana absuelven al asesino.

A partir de ese momento, Marisela Escobedo le dice a su hijo que no permitirá que su hija se convierta en una estadística más. Fue este el antes y después de su vida, donde se convirtió en activista. Durante el documental veremos cómo es que en forma de kilométricas marchas, protestas e incluso operativos liderados por ella, trató de hacerle justicia a su hija.

Fue un recorrido que movió a miles de personas, especialmente las familias que compartían la dolorosa pérdida de una mujer a manos del feminicidio.

Sin embargo, el 16 de diciembre del 2010, Marisela Escobedo fue asesinada durante una protesta en la Plaza Hidalgo de la ciudad de Chihuahua, en medio del Palacio de Gobierno. No pasó mucho tiempo después de esto para que se diera carpetazo final al caso de su hija y el de ella.

Una conclusión frustrante y un escenario muy común de la injusticia mexicana.

¿Quiénes realizaron el documental?

Este documental es dirigido por Carlos Pérez Osorio y cuenta con Laura Woldenberg como Productora Ejecutiva. “Trabajar en la historia de Marisela y su familia fue un honor, al igual que poder llevar esto a un público grande y que la familia confiara en nosotros. Es dura, pero esperamos que inspire a mucha gente que lo vea y desee sumarse a la exigencia de tanta gente que está pidiendo justicia por sus hijas”, dijo Carlos.

¿Por qué es importante revisitar el caso de Marisela Escobedo?

“Hacer un documental así es una responsabilidad enorme frente a la historia en sí y también con la familia, porque ellos nos abrieron las puertas, diarios y archivos familiares. Para ellos fue revivir toda la peripecia que hasta el día de hoy no ha acabado. La situación en México sigue similar; y por eso, hoy en 2020, es urgente hablar de esos temas”, menciona Laura Woldenberg.

Dicta una famosa frase que quien no conoce la historia, está condenado a repetirla. Sin embargo, pareciera que en México sí la sabemos, pero la repetimos porque no opción. México cuenta con la estadística de que todos los días son asesinadas en promedio 10 mujeres cada día. Y no es lo más impactante: 97% de los feminicidios quedan impunes. De acuerdo a una infografía de la CNDH, el 10.46% de las víctimas de feminicidio, de enero de 2018 a mayo 2019, tenían menos de 18 años.

Pero ver este documental es justamente, como Marisela Escobedo le dijo a su hijo, un recordatorio de que estas muertes no son una estadística. No son un número más. Estas mujeres tenían un nombre, tenían familia y tenían vida.

Ahora que las mujeres estamos en un momento clave donde se exige la justicia que merecemos (y exigir antes el respeto a nuestra vida, me parece importante mencionarlo por más obvio que parezca), también es uno donde nos acompañamos ante el desamparo político y la tambaleante justicia; que al parecer sí se inclina más de un lado que del otro.

“Lo que hace este documental es ponerle un rostro humano a esta crisis que estamos viviendo. Como reflexión, me deja una combinación de elementos que vivimos en el país que nos refleja por qué todo es tan complicado. Por un lado vemos lo podrido que está el sistema de justicia en México y por otro; una violencia de género que cada vez es más sanguinaria y normalizada. Cuando ves las cosas a los ojos de Marisela, y lo vives de manera cercana, la reflexión es que no: esto no es de unos cuantos… no sólo es de las víctimas; es un problema de toda una nación, que necesita recomponerse socialmente e institucionalmente”, enfatiza Laura.

Juan Manuel Frayre Escobedo dice “está bien cabrón mirar que a alguien que amas… que lo maten”, haciendo referencia al video donde asesinan a Marisela. Confiesa que ya también ha decidido dejar ir el asunto atrás; junto con los carpetazos y las amenazas (ahora toda la familia de Marisela vive bajo protección en Estados Unidos). Ha decidido dejarlo ir, para poder vivir.

Pero como dice Laura Woldenberg, quizás al poner rostro a este punto de la historia en México, las cosas cambien. Que veamos que esto, muy por dentro, no se olvida, y que debería dolernos a todos. Ojalá el legado de Marisela sea que un día nadie tenga que volver a ver lo que Juan Manuel vio, ni lo que Marisela Escobedo vivió.

