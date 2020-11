Las “fakeministas” que vandalizan no me representan

La mañana de este lunes de el hashtag Fakeministas se hizo tendencia en Twitter a nivel nacional; esto después de que 9 mujeres acusaran a un youtuber de haberlas grabado con fines morbosos y haber sido desmentidas por la cámara del mismo youtuber.

Los comentarios alegando que “esas mujeres no las representan” y que son “un lastre para el país y deben ser castigadas” no se hicieron esperar. No es sorpresa leer esos comentarios en un país tan machista y misógino como lo es México.

El origen de “fakeminista” y “feminazi”

Cabe aclarar que esta palabra (fakeministas) resulta de la unión de dos términos fake, que traducido del inglés significa falso, y feministas. Dando como resultado lo que la gente cree que es un término para denominar a las mujeres que rompen, rayan, queman y gritan en manifestaciones, así como para las que “acusan sin pruebas” a “hombres inocentes”.

Algunos usuarios también escribían el término “feminazis”, que es la unión de “feministas” y “nazis”. Esto da como resultado una palabra llena de ignorancia y odio, pues las mujeres no tienen campos de concentración en donde matan hombres como los nazis hicieron con miles de judíos. Además, este término expone la misoginia y antisemitismo de las personas que la usan.

“Las #Fakeministas gozan de caprichos colectivos como para encarcelar a hombres inocentes con una simple palabra. ¿Por qué lo hacen? Porque son libres de consecuencias legales. Pueden destruir la ciudad un día sí y el otro también. Hombres, anden con cámaras para protegerse” se lee en un tweet.

Aseguran que hay mujeres que se escudan del feminismo para tener una excusa para vandalizar, quemar y destruir todo a su paso durante las marchas. “El feminismo de antes también logró cosas sin desnudarse, vandalizar ni romper cosas”, menciona una persona en twitter. Y las reacciones de la gente informada no son de esperar.

Efectivamente, antes no se desnudaban, pero se revelaron usando minifaldas y “Provocando” choques, los cuales no eran más que el resultado de hombres acosadores que no sabían controlarse. Y si no vandalizaban, quemaban ni rayaban ¿por qué las detenían con violencia?

La iconoclasia que divide a México

Según una encuesta realizada a inicios de año, de 628 evaluados, 45.9 % de las personas apoya a que las feministas se manifiesten en los monumentos y espacios públicos, 47% no lo apoya y 7% le es indiferente.

Dejando de lado las cifras, seguro alguna vez se han preguntado ¿por qué los grupos feministas pintan, rompen y queman monumentos y espacios públicos?

Se trata de la iconoclasia

La iconclasia aborda la historia y psicología de la violencia contra las imágenes o íconos valorados por la sociedad. Al inicio, esta expresión –que en griego significa ruptura de imágenes– era empleada, durante el siglo Vlll, como un movimiento que destruía las esculturas e imágenes religiosas; sin embargo, con el paso del tiempo estas acciones fueron empleadas también bajo efectos de rechazo político o de interés colectivo.

Es de suma importancia mencionar que los monumentos se erigen para recordar a una persona, sus actos, y representar a las personas que viven en donde se coloca el monumento. Cuando estos dejan de representar los valores por los que se hizo, rayarlos, romperlos y quemarlos es completamente válido pues le otorga una resignificación.

Sin duda las feministas tienen todos los motivos para estar molestas. No puede ser posible que se proteja más a un conjunto de piedras que la vida de las mujeres. Resulta increíble que la gente pida justicia en contra de una mujer que puso un poco de pintura en un edificio y no por las 10 mujeres que son asesinadas diariamente.

En este caso, las feministas (no “fakeministas” y mucho menos “feminazis”) le dan un nuevo significado de hartazgo, miedo, valentía y sororidad.

En México todos los días son días de muertas; sólo que no “morimos”, nos matan.

