Las denuncias que se tienen en contra de la Familia Yunes se deben dar a conocer: AMLO

Este miércoles, durante la rueda de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideró que las denuncias que se tienen en contra de la Familia Yunes se deben dar a conocer.

Al ser cuestionado sobre el tema en la conferencia matutina, el presidente indicó que es necesario que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) den a conocer si es que existen denuncias; así como sus avances en contra de Miguel Angel Yunes Linares y sus hijos, Fernando y Miguel Ángel Yunes Márquez.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, AMLO también fue cuestionado sobre la coacción que habría realizado Fernando Yunes como alcalde de Veracruz al forzar el voto para un familiar.

Te puede interesar:

Sobre su hermano Miguel, se tiene una denuncia por, supuestamente, haber falsificado datos para poder ser candidato a la alcaldía del puerto de Veracruz.

“Que informen, eso es lo que podemos hacer… sí, tengo información (de las denuncias), pero no puedo yo meterme, por lo mismo, no me corresponde. La Fiscalía es independiente, es autónoma“, resaltó.

López Obrador determinó que a quien corresponde actuar es al fiscal general Alejandro Gertz Manero si es que hay pruebas, si hay elementos, porque no se pueden fabricar delitos aunque sean adversarios políticos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.