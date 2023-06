En medio de la protesta de familiares y amigos de Lesly Martínez, la joven que fue asesinada a manos de su ex novio, Alejandro Alberto “N”, frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, una mujer amedrentó a los manifestantes por no permitirle el paso.

Se hizo viral el video donde una mujer hace uso de un lenguaje agresivo y amenaza a los presentes, por lo que fue nombrada como #LadyTepito.

En la grabación de solo unos segundos se ve a la mujer vestida de negro y con una lata de gas pimienta en la mano hablando con un hombre, a quien reclama la manera en que la está mirando.

Lady Tepito agrede a familiares de víctima de feminicidio por manifestación: “como si con eso la fueran a revivir”

“Orale no más no se me quede viendo muy verga porque no sabe ni qué pedo conmigo, ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar”, menciona la mujer.

Luego se acerca a otra persona, quien no sale en la toma, a quien se dirige como licenciado y le pide que se apresure a terminar lo que está haciendo y le expresa su opinión sobre la manifestación que realizan los conocidos de la joven Lesly.

“Como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ