Luego de la publicación de Nicole y la venta del cuadro del “Canelo” Álvarez, el pugilista lo adquirió, confirmó la joven en Instagram

Luego de que se diera a conocer la publicación de una joven de 17 años de edad que ponía en venta sus obras de arte, incluida una del Canelo Álvarez, el pugilista ya contactó a la artista y comprará el cuadro para ayudar a sus estudios universitarios.

La joven Nicole escribió en su cuenta de Instagram que el boxeador será el propietario del lienzo. Agradeció además el respaldo de todas las personas que se mostraron interesadas en adquirir la obra de arte, “pero ya no está a la venta”, escribió.

“Muchas gracias a todas las personas interesadas en este cuadro. Ya no está disponible. Se va con Canelo. No me esperaba tantos interesados en esta pintura. Estoy muy agradecida”, dice el mensaje en su cuenta de Instagram.

El pasado miércoles se dio a conocer la historia de Nicole, estudiante de Hermosillo, Sonora. En una publicación se le ve a la joven con un letrero en el que invita a la gente a conocer y comprar sus cuadros para así poder seguir con sus estudios en la Ciudad de México, sueño que se veía truncado por problemas económicos.

La pintura de Nicole tiene dueño; la compró el “Canelo” Álvarez

Ella indicó que tenía intenciones de inscribirse a la Universidad de Artes Plásticas de la CDMX. Agregó que fue el “Canelo” Álvarez quien la inspiró a seguir su meta y fue así como decidió plasmarlo en acrílico y lienzo. Al terminar el cuadro, lo puso en venta de esta manera y la noticia de inmediato llegó al pugilista.

La publicación superó los 36 mil me gusta y 14 mil retuits en Twitter. Al paso de las horas, el “Canelo” comentó desde su cuenta personal con emojis de admiración y agradecimiento, siendo la madrugada de hoy cuando se confirmó que la obra tenía cliente, el boxeador mexicano.

Esta no es la primera vez que se deja ver el lado altruista del boxeador ganador de títulos mundiales, lo que le ha valido el respeto y cariño de miles no sólo en México, en todo el mundo.

