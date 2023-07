’’La esperanza se construye en la acción’’: Claudia Sheinbaum desde Tapachula, Chiapas

‘’Solo el pueblo, puede salvar al pueblo, y la esperanza se construye en la acción de todas y todos nosotros garantizó Claudia Sheinbaum como una de las claves esenciales para defender la continuidad de la Cuarta Transformación desde la unión de todas las mexicanas y los mexicanos.

Durante una Asamblea Informativa impartida esta mañana en Tapachula, Chiapas, destacó que únicamente con el apoyo del pueblo se podrá lograr cerrar el camino a aquellos que solo buscan regresar al pasado de impunidad, de corrupción y de privilegios, que por años afectaron a todo México a manos de personajes como Vicente Fox o Felipe Calderón.

‘’Durante 36 años hubo gobiernos que malbarataron los recursos y las empresas de la nación, que empobrecieron al pueblo de México’’, comentó.

En este sentido, destacó que solo con la fuerza de las mujeres y de los hombres mexicanos es posible continuar y consolidar el trabajo realizado por los gobiernos de la Cuarta Transformación, liderados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde su llegada al máximo cargo de elección popular ha logrado erradicar la corrupción y los grandes privilegios de los gobernantes.

Por lo anterior, señaló que, ‘’la continuidad de la Cuarta Transformación significa seguir con los principios de nuestro movimiento, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México’’, a través de los cuales se pueden seguir abriendo espacios para el acceso a los grandes derechos, como lo son, la educación pública, la atención médica de calidad, salarios y trabajos dignos, entre muchos otros que son parte esencial para gozar de mejores condiciones de vida, lo que desde la 4T se ha logrado en los últimos 5 años con programas como ‘’Sembrando Vida’’, ‘’Jóvenes Construyendo el Futuro’’, la construcción del Tren Maya, entre otras acciones que se implementaron en su tiempo como jefa de gobierno de la Ciudad de México, tales como la creación de la Universidad de la Salud o el Instituto Rosario Castellanos, la inversión histórica en movilidad, el apoyo ‘’Mi Beca para Empezar’’, entre otros.

‘’Allá del otro lado está el pasado, con la Cuarta Transformación y su continuidad es el futuro del bienestar del pueblo de México … allá es la oscuridad, la noche, el pasado, allá son los privilegios, allá es la corrupción, aquí es la esperanza del pueblo de México, de seguir construyendo su destino, sus sueños, el anhelo de hombres y mujeres mexicanas que todos los días construyen su patria’’, añadió.

’’La esperanza se construye en la acción’’: Claudia Sheinbaum desde Tapachula, Chiapas

Así como la educación y la salud, Sheinbaum Pardo destacó que entre los grandes derechos del pueblo de México también es vital trabajar para que continúe la igualdad sustantiva lograda hasta el momento con la Transformación, pues puntualizó que aunque aún mucho por hacer, no se pueden dar pasos hacía atrás.

Al respecto, afirmó que, ya se ha recorrido un gran camino en el cual no solo se han abierto las puertas para que las mujeres tengan una mayor participación en la vida pública de México, pues ‘’la transformación tiene rostro de mujer’’, sino que también esto se ha visto al dar pasos a favor de quienes por mucho tiempo fueron apartados como es el caso de los pueblos originarios de México, ’’en Chiapas los indígenas han vivido una gran discriminación y eso se debe de erradicar, porque todos tenemos derechos’’, concluyó.

Previo al encuentro con el pueblo, Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con la Asociación Agrícola de Productores de plátano en la Finca Los Alpes, donde desayunó con trabajadores de este importante sector del sureste del país, quienes además de encargarse de cerca del 20 por ciento de la producción a nivel nacional, también trabajan en la investigación de nuevas técnicas para reducir el uso de agroquímicos en los cultivos de este fruto tropical con la misión de conservar los suelos y cuidar el medio ambiente.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ