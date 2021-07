Julio “Astillero” encara a AMLO: Tengo toda la documentación de San Miguelito

Este miércoles, durante la rueda de prensa mañanera, el periodista Julio Hernández López, mejor conocido como Julio “Astillero”, encaró al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debido al tema de la zona protegida de la sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí.

“Fui señalado de mentir en tres ocasiones en un ejercicio que me parece a mí desproporcionado y sin fundamento, sin la autoridad periodística correspondiente para este ejercicio. Vengo pues aquí a señalar que no solo no he mentido, sino que tengo toda la documentación y la argumentación para mostrar que el fondo del asunto desemboque en la posibilidad de que se frene el proceso de supresión de mil 805 hectáreas“, dijo el periodista.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Julio “Astillero” señaló que como periodista tiene tres consignas:

“Periodismo crítico e independiente, sin chayote, sin engaño, sin mentiras; por otra parte la defensa sin simulación del medio ambiente y en tercer lugar la causa del proceso popular que se ha instalado en este país y que requiere verdad y justicia”, dijo el comunicador.

Esta réplica surge después de que se le acusara de presentar información falsa respecto a un manejo irregular del área natural protegida en la Sierra de San Miguelito

Cabe mencionar que Astillero acudió a la mañanera con las diapositivas del caso; sin embargo no pudo presentarlo debido a que Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, no le dio respuesta.

Por su parte, el titular del ejecutivo federal aseguró que no conocía el proyecto de las Cañadas y reafirmó que su gobierno no piensa dar esos permisos a los que se refirió el periodista.

“No somos iguales, no coincidimos contigo, y no se puede comparar a nuestro gobierno con lo que hizo Vicente Fox de destruir el cerro de San Pedro con la minería; entonces el apostar a que todos son iguales, no funciona, no se ajusta a la realidad”, mencionó López Obrador.

AMLO aseguró que él no piensa afectar a nadie aunque eso es lo que quisieran sus opositores.

