Julen Remetería: Hay que involucrar a la sociedad para impulsar la economía

Bahía de Banderas, Nay.- El senador Julen Rementería del Puerto participó en el Foro “Construyamos por México”, promovido por la legisladora nayarita Gloria Núñez; esto con el propósito de trabajar en equipo y escuchar a los sectores de la sociedad sobre la problemática económica que atraviesa el país.

“Lo que requiere el país no solo es decir, pronunciar o proponer en tribuna, sino también involucrar a la sociedad para impulsar la economía del país; misma que se agravó por la pandemia del COVID-19 y la cual no fue tratada de la mejor manera y trajo como consecuencia la afectación económica de las familias y de empresarios que son los generadores de empleo”, expresó el legislador.

“Construyamos por México”, es un foro impulsado por la senadora de Acción Nacional Gloria Núñez, donde estuvieron presentes representantes de diversos sectores del ramo turístico y empresarial de la Riviera Nayarit; quienes expusieron y propusieron hacer equipo con los legisladores para buscar soluciones y sacar adelante a sus empresas proponiendo opciones en contra de la crisis económica que vive el país.

En su participación, Rementería del Puerto recordó la pandemia ocasionada por el brote de gripe derivado del virus H1N1 en 2009; la cual también afectó la economía mexicana y se tardó 33 meses en volver a la normalidad.

“Ahora no sabemos qué tiempo nos llevaremos, no sabemos cuándo regresaríamos a la ‘normalidad’, y bajo esta situación necesitamos medidas nuevas. Que el gobierno no siga omiso ante la situación. Estamos ante una verdadera emergencia, esto es mayor, y es más severa. Y cómo las cosas no se hacen de manera adecuada; buscamos foros como este para llamar la atención del gobierno y podemos esperar que reaccionen”, señaló.

El senador por Acción Nacional destacó que en la Ley de Emergencia Económica se incluye una serie de medidas para paliar los efectos de esta crisis que ha devastado la economía y que se deje a un lado la necedad de apoyar proyectos que no apoyan el sostenimiento de la planta productiva de empleo; y que en lugar de eso, se destruyen instituciones para centralizar el recurso con otro fin.

“Somos el primer lugar en muchas de las cosas malas hechas en esta pandemia, somos el segundo lugar que no apoyó a la economía de las familias ante la crisis sanitaria tan solo con el 0.3% del PIB, mientras otros países pusieron hasta un 11%. Es por eso los resultados catastróficos que estamos padeciendo y nos colocó en una circunstancia de verdadera emergencia”, remarcó Julen.

El senador concluyó que se tiene que recorrer un camino largo y de mucha incertidumbre; pero con la suma de esfuerzos se puede contribuir a que, el próximo año, la economía nacional tenga un mejor destino.

