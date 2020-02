Juez oficializa negar libertad bajo fianza a Genaro García Luna

Juez oficializa negar libertad bajo fianza.- Un juez negó la libertad bajo fianza al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, por lo cual deberá permanecer en la cárcel.

Los fiscales del caso, indicaron que la fianza del acusado, no cuenta con las firmas necesarias para ser validada.

Esta medida se da, después que la defensa del detenido, ofreció una fianza por un millón de dólares, para que su defendido pudiera salir de prisión preventiva y seguir su proceso en libertad.

Resaltó que García Luna, no pretendía fugarse, debido a que su familia se encuentra en Estados Unidos y las cuentas bancarias permanecen congeladas, para lo cual no tendría fondos para sostenerse fuera.

Cabe indicar que el bono por concepto de un millón de dólares, los cuales estarían firmados por otras tres personas.

Sin embargo, dos de ellas descartaron proporcionar la firma y el tercero un exempleado, señaló que no cuenta con ingresos suficientes para solventar dicha cantidad.

A través de su cuenta en Twitter, el periodista Alan Feuer, señaló que los fiscales acusadores litigaron que existen “políticos mexicanos corruptos”, los cuales estaban dispuestos apoyar a Genaro García Luna, para tratar de fugarse de Estados Unidos.

News from bail hearing of Genaro Garcia Luna, Mexico's former top cop accused corruption w/ the Sinaloa cartel:

Prosecutors said they are investigating "a web" of former Mexican officials connected to GGL. They didn't name any but said they were "co-conspirators" in the case.

— Alan Feuer (@alanfeuer) February 28, 2020