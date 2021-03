Juez federal suspende definitivamente reforma eléctrica de AMLO

El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió la suspensión definitiva que frena la aplicación de todas las disposiciones de la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior mientras se resuelve si concede o no el amparo.

“La suspensión definitiva que se concede es para el efecto de que se suspenden todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica”, señaló el magistrado Gómez Fierro.

El también experto en Competencia Económica agregó que los efectos de esta medida cautelar; a pesar de que se solicitó solamente por dos empresas que realizan actividades reguladas en el sector eléctrico, debe tener efectos generales.

El efecto de esta medida paraliza de manera indefinida la entrada en vigor de la reforma impulsada por el titular del Ejecutivo; y no podrá ser aplicada ni siquiera a aquellas empresas que no han tramitado amparos.

AMLO envió una carta a Arturo Zaldívar

El actuar de este juez fue señalado por López Obrador en una carta que envió a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“De manera respetuosa, en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”, expresó el mandatario en el escrito.

De hecho, el titular del Ejecutivo aseguró que, según información otorgada por el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, 10 días antes de la decisión del magistrado Juan Pablo Gómez Fierro sobre la reforma eléctrica, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) modificó una de sus sentencias.

“Le habían ‘corregido la plana’ a ese juez los magistrados en otro asunto parecido, observándole que no podía conceder una suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba al que solicitaba la suspensión. Entonces es interesante porque lo que hizo este juez fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo”, comentó.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que si los jueces dicen que la Ley Eléctrica contraviene a la Constitución, él presentará una iniciativa de reforma constitucional para que el tema pueda avanzar.

