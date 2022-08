Un resolución judicial a favor del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito” permitió que ya no sean difundidos los audios de sus conversaciones en el programa “Martes del Jaguar” de Layda Sansores.

Dicha orden fue emitida por el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, para que la gobernadora de Campeche se abstenga de difundir cualquier material audiovisual que atente en contra de Alejandro Moreno.

Juez federal ordena a Layda Sansores no difundir audios de Alito Moreno

Esto con el argumento de que la difusión de audios no son parte de las labores de las mandataria, además de que se afecta la imagen del dirigente del PRI.

No obstante, la suspensión no excluye a la gobernadora de Campeche de emitir su opinión sobre la vida personal de Alito Moreno siempre y cuando no lo haga en medios oficiales de Campeche.

