Joven de 24 años teme por feminicidio, pide ayuda en redes sociales, la chava responde al nombre de Yael Andrea Jaimes.

La chica, residente de la Ciudad de México, aseguró que podría convertirse en víctima de su expareja.

Por miedo al “qué dirán”, la chava de 24 años soportó maltrato, violencia física y psicológica por parte de David Cabrini Ortiz Castañeda de 29 años.

En Twitter, por medio de videos, difundió el calvario que pasaba a su lado.

Más de 30 llamadas en un rato. Más de 40 vueltas a mi casa en un carro diferente. Les dejo un audio de como me insultaba y decía que estaba loca. ¡COMPARTAN! DAVID CABRINI ORTIZ CASTAÑEDA. Posted by Andrea Reyes Reyes on Wednesday, February 12, 2020

“Tiene antecedentes penales, ha estado en más de una ocasión ya en el reclusorio, es una persona sumamente peligrosa, tiene un fácil acceso a armas, anda armado”.

“Con esto quiero dejar dicho que cualquier cosa que me pase, lo que sea, que desaparezca, que me maten, lo que sea.

“Hago responsable a David Cabrini Ortiz Castañeda, porque estoy amenazada de muerte y no me voy a quedar callada. Tengo miedo de salir a la calle y todo”, afirmó.

NECESITO DE SU AYUDA, AYÚDENME A COMPARTIR. ESTOY AMENAZADA DE MUERTE POR MI EX PAREJA. He sido violentada física y psicológicamente. #NiUnaMas #YoSiTeCreo #ViolenciaContraLaMujer #machismodemierda pic.twitter.com/VlPSIp4E5t — AndreaRR (@andreareyesrys) February 12, 2020

Joven de 24 años pide ayuda

Incluso, Ortiz Castañeda ha baleado la casa de Jaimes, rotó vidrios y agredido a familiares y amigos.

“La semana pasada entró a mi casa, me golpeó, me dio un golpe en el pecho muy fuerte que casi me mata, me destruyó mis cosas, mis pertenencias, golpeó a mis perros”.

Les pido de su ayuda para difundir esto.Estoy teniendo el valor de hablar, temo por mi vida. Aguante mucho, tragándome… Posted by Andrea Reyes Reyes on Tuesday, February 11, 2020

“Fue a buscarme al trabajo, perdí el trabajo, y mi vida se ha pausado por una persona que está mal”, narró.

Tras las denuncias de la joven, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aseguró que a través de la Fiscalía de Procesos en Juzgados familiares, ya brinda apoyo jurídico y psicológico.

YO SÉ LO QUE PASE, MI FAMILIA, AMIGOS Y VECINOS VIERON A MI EX PAREJA VIOLENTARME. EN MARZO DEL 2018 ME GOLPEÓ AL… Posted by Andrea Reyes Reyes on Wednesday, February 12, 2020

Así como el acompañamiento necesario a la víctima.

Por su parte, el joven acusado escribió en su cuenta de Facebook que las afirmaciones de Yael Andrea son mentiras y sólo busca ser popular y llamar la atención.

