Josefina Vázquez Mota revela que sufrió violencia de género por parte de Vicente Fox y Felipe Calderón

La ex candidata presidencial del PAN informó que fue víctima de violencia de genero por parte de los ex presidentes.

Esto tras participar en el foro Unidas somos más Fuertes, en Querétaro, la ahora senadora contó dos anécdotas que enfrentó como precandidata de su partido.

Tras participar en un foro de mujeres

Vázquez Mota admitió que cuando se ganan espacios en la política también hay consecuencias, y recordó lo que sucedió una noche antes del debate presidencial del 9 de junio de 2012.

“No habían pasado ni tres días que me había acompañado públicamente en Monterrey para decirme que me iba a acompañar y la noche antes del segundo debate presidencial. Quienes hemos vivido un debate presidencial sabemos que no era un momento fácil de la campaña y justamente, la noche anterior, vi que entró un mail de su parte y me emocioné muchísimo, porque yo estaba segura de que en ese mail me iba a dar ánimo, aliento y me iba a decir: ‘¡órale Josefina, échate pa’ delante!’-

Te puede interesar:

“Entonces abrí ese mail y lo que leí ahí es que había decidido apoyar a otro candidato que no era yo (…) Una noche antes del segundo debate. Me parece que eso es algo que se llama violencia de género y que muchas de nosotras jamás nos atreveríamos a hacer, y con nosotras sí lo hacen”, relató ante un grupo de mujeres.

Antes de contar la segunda anécdota con el ex presidente Felipe Calderón, Vázquez Mota se disculpó con la ex primera dama Margarita Zavala, quien también participó en el foro.

Josefina Vázquez Mota revela que sufrió violencia de género por parte de Fox y Calderón

“El día que gané la elección interna, que eran como 25 estados, me llamó el presidente (Felipe Calderón) y me dijo: ‘¿cómo te fue?’, le dije: ‘gané como 25 estados’. A mí me pareció un largo silencio, a lo mejor no fue tan largo, y lo único que escuché del otro lado es: ‘déjame checar, dame unos minutos, porque yo tengo otros datos’. Y así empecé esa noche del 5 de febrero”, relató.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen