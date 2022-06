José Manuel del Río Virgen sale libre

José Manuel del Río Virgen dejó este viernes el penal de Pacho Viejo.

José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado salió libre del penal de Pacho Viejo donde estuvo recluido seis meses acusado de ser el autor intelectual del homicidio del candidato de Cazones de Herrara, Remigio Tovar.



En una sesión que no duró más de una hora, el juez de Control adscrito al Juzgado de proceso y procedimiento penal oral del Distrito Judicial de Xalapa, Francisco Reyes Contreras, ratificó la no vinculación a proceso y dictó la libertad inmediata al no encontrar una prueba que vinculara a Del Río con el homicidio.



Del Río Virgen fue vinculado a proceso en diciembre del 2021 acusado del homicidio del candidato.



Al salir del penal poco después de las 7:30 de la noche, Del Río dijo desde la puerta del penal : “Me tuvieron secuestrado y no pudieron demostrar con ninguna prueba que me vinculara al homicidio”.



Del Rio salió entre aplausos y porras de decenas de militantes que lo esperaban al grito de “Fuerza Del Río”.



El 16 de junio Magistrados del Tribunal Colegiado en material penal del séptimo circuito ratificaron el sentido de un amparo otorgado por el Juez Decimoséptimo de distrito quien en marzo había determinado la no vinculación a proceso y el cambio de medida cautelar de prisión al no acreditarse con pruebas su participación en el homicidio.

En unos momentos más información

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen